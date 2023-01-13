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المؤشر نيكي يفتح على انخفاض

منذ 35 دقيقة
المؤشر نيكي

المؤشر نيكي

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هبط المؤشر نيكي الياباني عند الفتح في بورصة طوكيو اليوم الجمعة 13\1\2023.

وانخفض نيكي 0.22 بالمئة إلى 26391.78 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 بالمئة إلى 1902.94 نقطة.

وكان قد أغلق المؤشر نيكي الياباني على تغير طفيف، الخميس 12\1\2023، وسط حذر قبيل صدور بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت أسهم البنوك وسط تكهنات بشأن تعديل حزمة التحفيز من بنك اليابان المركزي مع اقتراب اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

وأنهى نيكي جلسة الخميس مرتفعا 0.01 بالمئة عند 26449.82 نقطة، وذلك بعدما لامس 26547.61 للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر.

    المصدر :
  • رويترز

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