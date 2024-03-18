الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي يقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان

منذ 20 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع حاد اليوم الاثنين 18 آذار/مارس الجاري، وسط تفاؤل المستثمرين بعدما تلقوا معلومات أخرى عن تغييرات محتملة في سياسة بنك اليابان والتي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها غدا الثلاثاء.

وارتفع نيكي 2.67 بالمئة ليغلق عند 39740.44 نقطة مسجلا أكبر زيادة يومية منذ 13 فبراير شباط.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.92 بالمئة إلى 2721.99 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في أيواي كوزمو للأوراق المالية “شعر المستثمرون بالارتياح لأن عدم اليقين حول التغييرات التي سيجريها بنك اليابان تبدد في الغالب بعد قراءة تقارير من مختلف وسائل الإعلام”.

وكانت صحيفة نيكي أحدث وسيلة إعلامية تشير يوم السبت إلى هذه الخطوة في سياسة البنك المركزي بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاما.

وأدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بشكل أكبر من المتوقع إلى تعزيز فرصة أن يقوم المركزي الياباني بالتخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات، وذلك في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء.

وأفادت رويترز بأنه إذا رأى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء أن الظروف مواتية، ستكون أسعار الفائدة لليلة واحدة هدفه الجديد وسيجعلها في نطاق يتراوح بين صفر و0.1 بالمئة من خلال دفع فائدة 0.1 بالمئة على الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية لديه.

وبمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان أيضا عن سيطرته على عوائد السندات وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة.

لكن من المتوقع أن يصدر بنك اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ على تيسير الظروف النقدية في الوقت الحالي لطمأنة الأسواق بأنه لن يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار الفائدة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقفز سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 4.73 بالمئة ليقدم أكبر دعم لنيكي، يليه سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق الذي ارتفع 3.76 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار الأمريكي
ترقبا لتحول في سياسة بنك اليابان.. الدولار يستقر والين يتذبذب
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن: الأنظمة الاستبدادية تستخدم التكنولوجيا لتقويض الديمقراطية
مجمع الشفاء في غزة
غزة تحت النار
حماس تدعو المجتمع الدولي لحماية ما تبقى من منشآت طبية في غزة

الأكثر قراءة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
عناصر من قوى الأمن
مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
الوزير بسام مولوي
قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات