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المؤشر نيكي يقفز 2.5% بفضل أرباح قوية للشركات ورهانات الفائدة

منذ 41 دقيقة
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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قفز المؤشر نيكي الياباني الأربعاء متجاوزا مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى في نحو شهرين بفضل أرباح قوية للشركات ورهانات على تيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسياسته النقدية.

وأنهى نيكي التعاملات اليوم مرتفعا 2.52 بالمئة عند 33519.70 نقطة، مع صعود 159 من إجمالي 225 سهما على المؤشر وهبوط 64 واستقرار اثنين. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 بالمئة.

وفي ختام تعاملات أمس الثلاثاء 14\11\2023 سجلت المؤشرات الثلاثة الكبرى في وول ستريت مكاسب قوية، بقيادة مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا والذي ارتفع 2.13 بالمئة، بعد أن عززت بيانات التضخم الأضعف توقعات بأن دورة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد بلغت ذروتها. وصعد مؤشر فيلادلفيا لأسهم شركات صناعة أشباه الموصلات 3.62 بالمئة.

وسجلت أسهم مصفاة إدميتسو كوسان اليابانية أكبر المكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، إذ ارتفعت 18.29 بالمئة بعد رفع توقعات الأرباح والإعلان عن تقسيم الأسهم.

وساعد ذلك في تسجيل مؤشر أسهم شركات إنتاج النفط والفحم أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، مرتفعا 6.42 بالمئة.

وسجلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات أداء فائقا، إذ قفز سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.48 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صنع الرقائق 3.81 بالمئة.

أما أسهم المؤسسات المالية فقد تحملت وطأة انخفاض العوائد الأمريكية والمحلية، مما أدى إلى خفض توقعات دخل الاستثمار.

وهبط مؤشر شركات التأمين في بورصة طوكيو 1.85 بالمئة ليقود التراجعات بين مؤشرات القطاعات، في حين انخفض مؤشر قطاع البنوك 1.65 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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