المؤشر نيكي ينخفض اثر تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

انخفض المؤشر نيكي الأربعاء مقتفيا أثر تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بينما يستوعب المستثمرون تصريحات مؤيدة لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد تقرير التضخم في الولايات المتحدة.

وساهمت قفزة في عائدات السندات الأمريكية الليلة الماضية في ارتفاع أسهم البنوك اليابانية لكنها أضرت بأسهم القطاع العقاري.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.37 بالمئة عند 27501.86 نقطة بعدما ارتفع 0.43 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 بالمئة ليغلق عند 1987.74 نقطة بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1999.66، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر\كانون الأول.

وقال ماساهيرو أوتشيكاوا كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى سوميتومو ميتسو دي.إس لإدارة الأصول “التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة أقل من المتوقع وهو ما يدفع السوق للاعتقاد بأن ذروة دورة رفع الفائدة الحالية ما زالت بعيدة إلى حد ما”.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية 0.5 بالمئة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ يناير\كانون الثاني لكن بمعدل أسرع مما توقعه خبراء الاقتصاد. وقال كل من باترك هاركر رئيس بنك الاحتياطي في فيلادلفيا وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي في نيويورك إن المركزي الأمريكي ما زال عليه العمل لكبح جماح التضخم.