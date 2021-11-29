المالكي: لا يمكن أن نتحدث عن التعاون الإقليمي ولا زلنا تحت الاحتلال

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الإثنين، إلى إطلاق عملية سياسية جدية حسب قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بالخصوص والشروط المرجعة الأساسية لعملية السلام من أجل وضع حد لأطول مأساة إنسانية في المنطقة، مؤكدا إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل وليس تحويل القضية إلى قضية إنسانية.

جاءت أقوال المالكي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية لدول الاتحاد من أجل المتوسط (منتدى الاتحاد من أجل المتوسط السادس) الذي تستضيفه إسبانيا ويعقده الاتحاد الأوروبي المملكة الأردنية الهاشمية بصفتهما الرئاسة المشتركة لمنظومة العمل الإقليمية الخاصة بدول أوروبا و البلدان المشاطئة للمتوسط وبمشاركة وزراء ٤٢ دولة على مستوى الخارجية ورؤساء الوفود الرسمية.

وشدد المالكي على أن حل قضايا المتوسط والترابط الإقليمي ما بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار المتوسطي لا يمكن تحقيقها دون إنهاء الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني نحو تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والقدس الشرقية عاصمتها تعيش بأمن وسلام مع جيرانها.

وأوضح أن هذا الاجتماع حول التعاون الإقليمي في منطقة المتوسط حيث يأتي بعد عام من اليوبيل الفضي لاتفاقية برشلونة، وإطلاق الاتحاد من أجل المتوسط اليوم المتوسط والذي يتزامن أيضا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المصادف 29 نوفمبر.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني جميع الدول للعمل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، متسائلا ماذا فعلنا بهذا الخصوص بعد تأسيس الاتحاد.

ونوه المالكي بأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن نبقى نتحدث عن التعاون الإقليمي وفلسطين ما زالت تحت الاحتلال وما زالت إسرائيل مستمرة في سياساتها العنصرية والاستيطانية ومصادرة الأراضي بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية واستمرار الحصار على قطاع غزة.

و دعا المالكي الوزراء للعمل على إطلاق عملية سياسية جدية حسب قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بالخصوص والشروط المرجعة الأساسية لعملية السلام من أجل وضع حد لأطول مأساة إنسانية في المنطقة حيث لا يعقل أن يبقى الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال منذ ما يزيد على نصف قرن ويتعرض لأبشع الممارسات العنصرية.

وشدد على ضرورة العمل على فتح آفاق الريادة وإدارة الأعمال وخلق الوظائف من قطاعات المياه والطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى إعداد بلاده خطة التخضير في فلسطين من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة الفاعلة في مواجهة التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق لفت إلى الإجراءات الإسرائيلية بخصوص تدمير البيئة الفلسطينية والقضاء على أكثر من مليون شجرة في فلسطين وتحويل غاباتها الخضراء الى غابات أسمنتية لبناء مستوطناتهم غير الشرعية وسرقة أكثر مما يزيد على 600 مليون متر مكعب من المياه لتزويد تجمعاتهم سواء في الداخل أو في المستوطنات.