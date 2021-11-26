المالكي يوعز بمتابعة كارثة غرق مركب بحر المانش

أوعز وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، لسفارة فلسطين لدى فرنسا بمتابعة كارثة غرق مركب قبالة شواطئ مدينة كاليه بشمال فرنسا، للتأكد من وجود ضحايا فلسطينيين.

وقامت سفيرة فلسطين بباريس، هالة أبو حصيرة، بالتواصل المكثف والمستمر مع الجهات الفرنسية المختصة، للتحقق من وجود مواطنين على متن القارب، خاصة في ظل ورود معلومات للسفارة بوجود أحد الفلسطينيين الذي فقدت عائلته الاتصال به.

وقالت السفيرة اليوم الجمعة إن المواطن المفقود نجح في الوصول إلى بريطانيا، وهو موجود في احد مراكز الاحتجاز بالمملكة المتحدة.

وأهابت الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى فرنسا بالجميع التريث والامتناع عن تداول أي معلومات أو أخبار غير صادرة عن الجهات الرسمية، مؤكدة على أن خلية الأزمة التي شكلتها السفارة على أهبة الاستعداد لمتابعة أي قضية تخص أي مواطن فلسطيني مفقود.