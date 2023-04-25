المانيا.. اعتقال سوري للاشتباه في التخطيط لتفجير بدافع "إسلامي متطرف"

أفاد بيان بأن السلطات الألمانية ألقت القبض صباح اليوم الثلاثاء 25\4\2023 على مواطن سوري يبلغ من العمر 28 عاما، وهو أحد شقيقين يشتبه في تخطيطهما لتفجير أهداف مدنية باستخدام حزام ناسف يدوي الصنع لأسباب “إسلامية وجهادية متطرفة”.

وأجرت جهات ادعاء عام في مدينة هامبورغ الساحلية بشمال البلاد عمليات تفتيش في إطار تحقيق مشترك مع الشرطة، واعتقلوا الرجل الذي يعتقدون أنه اشترى المواد الخام من على الإنترنت على مدى عدة أسابيع لتصنيع قنابل.

وجاء في البيان أن شقيقه، الذي يعيش في ولاية بافاريا بجنوب البلاد، ساعده وشجع جهوده.

ولم يذكر البيان اسمي الرجلين وليس لدى الادعاء العام ما يشير إلى هدف محدد. وشارك 250 ضابط شرطة إجمالا في العملية.

وقال البيان “يقال إن السوريين خططا لشن هجوم بحزام ناسف يدوي الصنع بدافع إسلامي وجهادي متطرف للهجوم على أهداف مدنية”.