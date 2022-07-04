المانيا تناقش سبل التصدي للتضخم

اجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس مع زعماء نقابات العمال واتحادات أرباب العمل في أول سلسلة اجتماعات تهدف للتصدي لما سماه أزمة “تاريخية” لتكلفة المعيشة ناتجة عن زيادات حادة في أسعار الطاقة.

وكما هو الحال مع حكومات في أرجاء أوروبا، تتعرض برلين لضغوط لكبح أسعار الطاقة الشديدة الارتفاع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وموازنة الحاجة لتلبية مطالب العمال لزيادات في الأجور بدون التسبب في مزيد من الارتفاع في التضخم.

وبالاجتماعات المزمع عقدها في دار المستشارية، قال شولتس إنه يحيي “نهجا منسقا” تأسس في عام 1967 عندما سقطت ألمانيا في الركود للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية.

وأبلغ شولتس الصحفيين بعد الاجتماع الذي عقد في دار المستشارية “يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور، بعبارة أخرى: نحن نقف أمام تحد تاريخي.”

“سنجتاز هذه الأزمة، كدولة، فقط عندما نتفق سويا على حلول.”

ويعكس هذا “النهج المنسق” السعي إلى توافق تتسم به العلاقات العمالية في ألمانيا.

وقال شولتس إن شركاء الإئتلاف اتفقوا على تفاهم مشترك للوضع أثناء اجتماع اليوم وسيجتمعون مجددا في الأسابيع المقبلة لتصميم أدوات للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.

وزادت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران. وقفزت أسعار الطاقة 38 بالمئة.

وأقرت حكومة شولتس، التي تولت السلطة في ديسمبر كانون الأول، حزمتين من إجراءات التخفيف، كل منها بعدة مليارات من اليوروات، لمساعدة الأسر والشركات على تحمل الزيادات في التكاليف.

وفي مقابلة مع التلفزيون الألماني يوم الأحد، قال شولتس إنه حان الوقت لتقييم تأثير هاتين الحزمتين قبل الإعلان عن حزمة جيدة. لكنه أضاف أنه “قلق للغاية” بشأن التداعيات الاجتماعية المحتملة للتضخم.