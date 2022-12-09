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ألمانيا تدين بشدة إعدام إيران لـ محسن شكاري

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2022 1:18 مساءً
المانيا

المانيا

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نددت ألمانيا الجمعة بإعدام إيران لرجل بسبب الاضطرابات الأخيرة المناهضة للحكومة، ودعت طهران إلى إنهاء عنفها على الفور بحث المحتجين وأكدت أنها استدعت السفير الإيراني في برلين.

وقال متحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي في برلين “تدين الحكومة الألمانية بأشد العبارات تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن النظام الإيراني بحق متظاهر فيما يتعلق بالاحتجاجات في إيران”.

هذا وكانت قد أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء بأن السلطات أعدمت، محتجا أدين بإصابة حارس أمن بسكين وقطع طريق بالعاصمة طهران.

يأتي ذلك في إطار حملة أمنية شرسة في مواجهة اضطرابات واحتجاجات تعم البلاد.

وتمثل تلك الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول، أحد أكبر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

وذكرت تسنيم أن من أعدمته السلطات يدعى محسن شيكاري، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتواصل السلطات قمع الاحتجاجات، وأشاد الحرس الثوري الاثنين، بالقضاء لموقفه الحازم وشجعه على إصدار أحكام سريعة وحاسمة على المتهمين بارتكاب “جرائم ضد أمن الأمة والإسلام”.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي الثلاثاء، أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص اتهموا بقتل عضو في الباسيج يدعى روح الله عجميان، مشيرا إلى أن تلك الأحكام لا تزال قابلة للطعن عليها.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية تطالب بعقوبة الإعدام بحق 21 شخصا على الأقل فيما وصفتها بأنها “محاكمات صورية تهدف إلى ترويع المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي تهز إيران”.

وأضافت “يتعين على السلطات الإيرانية أن تلغي على الفور كل أحكام الإعدام، والتوقف عن المطالبة بفرض عقوبة الإعدام، وإسقاط جميع التهم الموجهة للمعتقلين فيما يتعلق بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات”.

وتلقي إيران بمسؤولية الاضطرابات على أعدائها الأجانب ومنهم الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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