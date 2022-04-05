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المانيا: حظر الفحم الروسي سيؤدي الى نقص بعد اسابيع قليلة

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 10:01 مساءً
المانيا

المانيا

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في ظل العقوبات التي تلاحق روسيا من كل اتجاه فهي تُعد سيئه عليها وعلى بعض الدول ايضاً، بحيث أظهر تقرير من وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الثلاثاء أن ألمانيا ستضطر على الأرجح لوقف تشغيل بعض محطاتها للكهرباء إذا أنهت واردات الفحم من روسيا على الفور، رغم أن اعتمادها على روسيا في ذلك الوقود ينكمش سريعا.

وأشار التقرير إلى أن حصة روسيا في واردات ألمانيا من الفحم ستهبط إلى 25 بالمئة في الأعوام القليلة القادمة من المستوى الحالي البالغ 50 في المئة بسبب تغييرات في العقود مؤخراً.

وقال التقرير إن ألمانيا قد تصبح مستقلة عن الفحم الروسي بحلول الخريف، لكن حظراً فورياً على واردات الفحم من روسيا سيؤدي إلى “نقص في الفحم بعد أسابيع قليلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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