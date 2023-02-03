المانيا وافقت على تصدير دبابات ليوبارد1 القتالية إلى أوكرانيا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين إن ألمانيا وافقت على تصدير دبابات ليوبارد1 القتالية إلى أوكرانيا.

ورفض المتحدث التعليق على عدد الدبابات التي سيتم تصديرها.

هذا وأفادت صحيفة زود دويتشه تسايتونج في وقت سابق، أن الحكومة الألمانية وافقت على تسليم دبابات ليوبارد 1 لأوكرانيا من المخزونات الصناعية وأنها تجري محادثات مع قطر لإعادة شراء 15 دبابة من طراز جيبارد لإرسالها إلى كييف.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا يمكن أن يتم في أي وقت بمجرد إصلاح الدبابات.

وأضافت أن شركتي راينميتال وفلنسبورجر فارتسوجبو تريدان إصلاح وتجديد عشرات من دبابات ليوبارد 1 ويمكنهما إمداد أوكرانيا بها إذا كانت على استعداد لشرائها.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس قوله “لقد أثبتت دبابات جيبارد فعاليتها بشكل جيد جدا خلال الحرب في أوكرانيا، إذا تمكنا من الحصول على المزيد من الشركاء هنا، فسيساعد هذا الأوكرانيين بالتأكيد”.