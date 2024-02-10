المبعوثة الأمريكية الخاصة لكوريا الشمالية تزور طوكيو وسول.. ما هدفها؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوثة الأمريكية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية جولي تيرنر ستسافر إلى طوكيو وسول اعتبارا من يوم الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة أن الزيارة ستستمر حتى 22 فبراير شباط وخلالها ستلتقي تيرنر بمسؤولين حكوميين وناشطين ومنشقين من كوريا الشمالية.

وجاء في البيان “ستؤكد رحلة المبعوثة الخاصة التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وزيادة آليات الوصول إلى المعلومات غير الخاضعة للرقابة داخل الدولة المنعزلة، وتمكين أصوات الناجين الداعين إلى تغيير ملموس”.

وتولت تيرنر المنصب في يوليو تموز الماضي بعد أن ظل شاغرا منذ عام 2017 إذ كانت الولايات المتحدة تركز خلال تلك الفترة على إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.

ومع ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن عند توليه السلطة بأن تكون حقوق الإنسان جوهر سياسته الخارجية.

وتتقن تيرنر اللغة الكورية وهي المديرة السابقة لمكتب وزارة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. وبعد تعيينها، نددت بيونجيانج بها ووصفتها بأنها شخصية “شريرة” تلجأ إلى “التشهير”.