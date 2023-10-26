المبعوثة الإسرائيلية: تايوان صديقة ورد فعل الصين على هجمات حماس "مزعج"

أشار المبعوثة الإسرائيلية لدى تايوان اليوم الخميس إلى أن تايبه “صديقة مقربة” تقدر إسرائيل دعمها لها، لكن رد فعل الصين على هجمات مقاتلي حماس “مزعج”.

ومثل معظم الدول، لا تملك إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. لكن تايوان تعتبر إسرائيل شريكا ديمقراطيا مهما.

وتحركت تايبه بسرعة للتنديد بهجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وعبرت عن دعمها القوي وتعاطفها معها.

وفي كلمة للصحفيين في تايبه أشادت المبعوثة الإسرائيلية مايا يارون بالدعم القوي الذي تقدمه حكومة تايبه وعلى رأسها الرئيسة تساي إنج وين.

وأضافت “تايوان صديقة حميمة بحق لتايوان ونحن نقدر بالفعل كل شيء يصلنا (منها). أتواصل على نحو وثيق مع وزير الخارجية وأعتقد أن الناس قلقون بشدة”.

ونددت الصين بالعنف والهجمات على المدنيين في الصراع بين إسرائيل وحماس، لكن وزير خارجيتها وانغ يي وصف أفعال إسرائيل بأنها “تتجاوز حد الدفاع عن النفس”، بينما لم يشر لحماس في تصريحاته.

وأكدت يارون خيبة أمل الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم تنديد بكين بهجمات حماس على المدنيين.