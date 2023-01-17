المبعوث الأمريكي: "الوقت ينفد" أمام مكافحة تغير المناخ

قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، الثلاثاء، إن “الوقت ينفد” أمام العالم لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف أنه غير مقتنع بأنه سيتسنى الوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون في الوقت المناسب لتجنب أسوأ الآثار بالنسبة لبعض الفئات الأكثر ضعفا وعرضة لآثار تغير المناخ.

وأردف كيري أن أكثر ما تشتد الحاجة إليه للتصدي لتغير المناخ وتحقيق اقتصاد منخفض الكربون هو “المال فالمال ثم المال”.

وكان المبعوث الأمريكي كيري قد حدد، الأحد، ملامح المبادئ الأساسية لخطة تعويض الكربون “عالية التكامل” بهدف مساعدة الدول النامية على تسريع وتيرة التحول للطاقة النظيفة كما حدد الخطوات المقبلة التي ستشمل تشكيل مجموعة استشارية.

وأُعلن عن مبادرة تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة (إي.تي.إيه) خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب27) العام الماضي وهي مبادرة تطورها الولايات المتحدة مع صندوق بيزوس إيرث ومؤسسة روكفلر لحشد رؤوس أموال خاصة.

وقال كيري أمام منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في أبوظبي إن الهدف هو التوصل إلى صفقات قابلة للتمويل لتسريع وتيرة الحد من الانبعاثات وأكد على أن المبادرة ليست بديلا عن مصادر التمويل الأخرى وستكون محدودة زمنيا.

وتابع “نعتقد أنه يمكن توفير ائتمان عالي التكامل ويتسم بالشفافية والمحاسبة مما سيساعدنا على التمكن من وضع بعض الأموال على الطاولة” واعترف بوجود انتقادات واسعة النطاق لبرامج تعويض الكربون الطوعية.