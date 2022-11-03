المبعوث الأمريكي: سنحاسب إيران على انتهاكات حقوق الإنسان

قال المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، الحميس، أنه لا يمكن لطهران إخفاء ممارساتها، مضيفاً “سنحاسبها على انتهاكات حقوق الإنسان”.

ودخلت احتجاجات إيران الغاضبة أسبوعها السادس، ردا على وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني، على أيدي شرطة الأخلاق بعد احتجازها بحجة ارتداء الحجاب “بشكل غير لائق” والاعتداء عليها حتى فارقت الحياة.

الخيار العسكري أمام بايدن

وأكد مالي أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي جهة تصدر المسيّرات الإيرانية إلى روسيا.

وتابع: “طهران تقف إلى جانب موسكو في الحرب بأوكرانيا”.

كما أضاف مالي: “نعمل على منع إيران من مهاجمة قواتنا وطرحنا الخيار العسكري أمام الرئيس الأميركي جو بايدن”.

وأكد روبرت مالي أن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية يصب في مصلحة أميركا القومية والمنطقة.

إلى ذلك، بين المبعوث الأميركي إلى إيران

طرد إيران من لجنة حقوق المرأة

كذلك قال: “سنعمل مع شركائنا لطرد إيران من لجنة حقوق المرأة”.

وتابع: “إيران تنتهك حقوق النساء ولا يجب أن تكون عضوا في لجنة حقوق المرأة”.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستحاول طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمؤلفة من 45 دولة بسبب حرمان الإيرانيات من حقوقهن والقمع الوحشي للاحتجاجات.

وكانت إيران قد بدأت للتو فترة عضوية مدتها أربع سنوات في اللجنة التي تجتمع سنويا في مارس/آذار للعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.