المبعوث الأمريكي لليمن: على جماعة الحوثي أن تكون أكثر مرونة

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج جماعة الحوثي إلى إبداء مزيد من المرونة بشأن اتفاق هدنة موسع اقترحته الأمم المتحدة للبناء على اتفاق سابق انقضى يوم الأحد.

ومنحت الهدنة الأولى التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في نيسان اليمن أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وقال ليندركينج في إفادة صحفية إن الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن “طرحوا مطالب مبالغا فيها ومستحيلة” بشأن آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام، لكنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدت الجماعة المزيد من المرونة.