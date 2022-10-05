الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المبعوث الأمريكي لليمن: على جماعة الحوثي أن تكون أكثر مرونة

منذ ساعة واحدة
تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي لليمن

تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي لليمن

A A A
طباعة المقال

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج جماعة الحوثي إلى إبداء مزيد من المرونة بشأن اتفاق هدنة موسع اقترحته الأمم المتحدة للبناء على اتفاق سابق انقضى يوم الأحد.

ومنحت الهدنة الأولى التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في نيسان اليمن أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وقال ليندركينج في إفادة صحفية إن الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن “طرحوا مطالب مبالغا فيها ومستحيلة” بشأن آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام، لكنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدت الجماعة المزيد من المرونة.

    المزيد من أخبار العالم

    إبراهيم تراوري
    قائد انقلاب بوركينا فاسو يتعهد باحترام الجدول الزمني للانتقال
    البنك الدولي
    اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو 5.5٪ مع دعم النفط
    حجر رشيد
    مطالبات بإعادة حجر رشيد إلى مصر بعد 200 عام من فك رموزه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سوبرماركت
    استعدوا... موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر اللبنانيين
    حقل كاريش
    رغم التقدّم في ملف الترسيم.. تصريح مفاجئ لـ"شينكر"
    فرانسيس فوكوياما
    صاحب "نهاية التاريخ" يتنبأ بانهيار روسي في غضون أيام