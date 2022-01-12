المبعوث الأممي إلى اليمن: قلقون من استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد بسبب اختطاف مليشيات الحوثي السفينة “روابي”.

ولفت المبعوث الأممي إلى اليمن في إفادته بجلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، إلى أن مليشيات الحوثي عازمة على مواصلة الهجوم على مأرب.

وشدد غروندبرغ على أن التصعيد العسكري في اليمن يتزايد وهذا لن ينهي الأزمة، وأعرب عن قلقه من استخدام مليشيات الحوثي ميناء الحديدة لأغراض عسكرية.

ونوه المبعوث الأممي إلى اليمن إلى عزمه تكثيف المشاورات بين الأطراف اليمنية خلال الفترة المقبلة للتوصل لحل سياسي للأزمة.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن سفينة الشحن ذات النداء “روابي” والتي تحمل علم دولة الإمارات، تعرضت للقرصنة والاختطاف، أوائل الشهر الجاري، في أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة.

وتقل السفينة كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بسقطرى بما فيه من عربات الإسعافات، ومعدات طبية أخرى.

من جهة أخرى حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الأربعاء، إن مليشيات الحوثي رفضت وصول المنظمة إلى موظفيها المحتجزين لديها.

وتابع غريفيث في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، إن “الاقتصاد اليمني يتهاوي”.

وأوضح “ضخ العملات الأجنبية في البنوك اليمنية من شأنه حل مشكلة الاقتصاد وسيسهم في خفض الأسعار”.