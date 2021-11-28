المبعوث الأممي لسوريا يصل دمشق الثلاثاء

من االمقرر أن يصل جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى دمشق، هذا الأسبوع، في زيارة تتصدرها اللجنة الدستورية.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، اليوم الأحد، عن مصادر دبلوماسية عربية في دمشق تأكيدها أن بيدرسون، الذي سيصل بعد غد الثلاثاء، سيلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

ومن المفترض أن يبحث بيدرسون في دمشق إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف.

وكان من المتوقع أن تعقد هذه الجولة قبل نهاية هذا العام، إلا أن مصدرا دبلوماسيا رجّح للصحيفة أن يتم تأجيلها إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة وربما إلى مطلع شهر فبراير/شباط المقبل.

وكشفت المصادر أن بيدرسون، وعقب انتهاء زيارته، سينتقل إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع “التحالف الدولي ضد داعش” المقرر في الثاني من الشهر المقبل، والذي سينعقد على مستوى كبار الموظفين.

وتشهد سوريا، في الفترة الأخيرة، حراكا دبلوماسيا عربيا ودوليا ملحوظا بدأ بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتُوج هذا الحراك بإعلان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء الجمعة، مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة، وذلك للمرة الأولى منذ 10 أعوام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا جراء الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد.