المبعوث الأميركي: إنّه "وقت الحوار".. وسنمضي قدمًا لإنهاء أزمة اليمن

أعلن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، أنّه سيمضي قدمًا في جهوده “للتوصل إلى قرار ينهي الأزمة اليمنية”.

وأضاف ليندركينغ في مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث”: “نعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار في اليمن”، معتبرًا أن الوقت الحالي هو “وقت الحوار”، وأنّ “على المجتمع الدولي دعم حوار يمني-يمني”، وأكد أنه سيطلب من الحوثيين الابتعاد عن “لغة التهديد”.

كما اعتبر أن “ممارسات الحوثيين تجاه السجناء مخالفة للأعراف الدولية”، مضيفًا: “لا أعذار تجاه استمرار اعتقال الحوثيين للمواطنين اليمنيين”.

وعن سحب النفط من الناقلة صافر، قال ليندركينغ، إن “عملية إخلاء صافر تمت بصورة ناجحة وكانت محفوفة بالمخاطر”، وشدد على ضرورة “وجود اتفاق لتحديد مصير النفط المنقول من الناقلة صافر.. نفط الناقلة صافر يجب أن يعود للشعب اليمني عبر صيغة تفاوضية واضحة”.

وأخيراً قال المبعوث الأميركي إنّه “لا بد لدول المنطقة أن تلعب دورًا أكبر لإنهاء الأزمة في اليمن”.