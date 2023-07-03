المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا: نطالب بوضع آلية للتصرف في إيرادات نفط ليبيا

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الاثنين، إن واشنطن لا تزال تدعم جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية لوضع آلية شفافة للتصرف في إيرادات النفط.

وأضاف في بيان نشرته السفارة الأميركية “كنا ولا نزال دائما نؤمن ونصرح بأن الليبيين وحدهم القادرون على تقرير هذا الموضوع، وأنه لا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليه. لقد لاحظنا تقدما حقيقيا حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة بين المؤسسات ذات الصلة ونحن نشجع القادة على التوصل إلى اتفاق”.

كما أضاف “هذه فرصة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد وضمان أن الإيرادات الضخمة التي تتراكم من إنتاج ليبيا المستمر للنفط تعود بالفائدة على كل الليبيين”.

كان رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي عيسى محمد العريبي قد دان السبت الماضي تصريحات للمبعوث الأميركي، دعا فيها الأطراف السياسية الليبية إلى التخلي عن التهديد بإغلاق المنشآت النفطية، محذرا من أن ذلك سيكون مدمرا لاقتصاد البلاد.

واعتبر العريبي تصريحات نورلاند “تدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية لبلاده.

فيما طالب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، الذي تم تكليفه من البرلمان الليبي، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، بأن يحترم سيادة القضاء الليبي وألا يتدخل بتحيز لأي طرف.

ووصف تصريحات نورلاند في وسائل الإعلام بأنها تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية.