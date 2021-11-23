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المبعوث الأميركي لأفغانستان يلتقي طالبان في الدوحة

23 - نوفمبر - 2021
المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان توماس ويست

المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان توماس ويست

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سيتوجه المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان توماس ويست الأسبوع المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع ممثلي “طالبان” الأفغانية .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن ، في إفادة صحفية “أستطيع أن أؤكد أن الممثل الخاص لأفغانستان توم ويست سيعود الأسبوع المقبل إلى الدوحة لعقد اجتماعات لمدة أسبوعين مع قادة طالبان هناك”.

وأضاف “سيناقشون (الأطراف المجتمعة)، كما قلت من قبل، مصالحنا الوطنية الحيوية عندما يتعلق الأمر بأفغانستان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والممر الآمن للمواطنين الأميركيين والأفغان الذين لدينا التزام خاص تجاههم، ويشمل ذلك المساعدة الإنسانية والاقتصادية والوضع في البلاد، وسيكون ذلك أيضا مجالا ذا أولوية بالنسبة للمحادثات المزمع عقدها”.

يذكر أن حركة “طالبان”، كانت قد أعلنت، قبل أيام، أن تنظيم “داعش” أصبح تحت سيطرة الحكومة التي شكلتها الحركة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن تنظيم “داعش” أصبح “تحت سيطرتنا بطريقة أو بأخرى”، مؤكدا أنه “لا يشكل تهديدا كبيرا”.

وأوضح المتحدث باسم طالبان أن الأشهر الأخيرة شهدت اعتقال نحو 600 شخص لانتمائهم لتنظيم “داعش”، معتبرا أن ذلك “إنجاز كبير”.

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