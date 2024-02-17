المتحدثة باسم نافالني: "فقدنا زعيمنا لكننا لم نفقد أفكارنا ومعتقداتنا"

قالت كيرا يارميش المتحدثة باسم المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، خلال مقابلة أجريت معها، اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، إن رؤية نافالني للتغيير في روسيا ستظل قائمة على يد فريقه.

وذكرت هيئة السجون الروسية أن نافالني (47 عاما) سقط مغشيا عليه وتوفي أمس الجمعة بعد جولة سير في مستعمرة عقابية بالقطب الشمالي كان يقضي فيها مدة سجن طويلة.

وقالت يارميش لرويترز عبر تطبيق زووم من مكان لم تفصح عنه “فقدنا زعيمنا، لكننا لم نفقد أفكارنا ومعتقداتنا”.

وأضافت أن الفريق يحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عما وصفته بأنه قتل نافالني.

ولم تقدم أدلة على ذلك، لكنها أشارت إلى حادثة في 2020 حينما نجا نافالني مما قال أطباء غربيون إنها محاولة لتسميمه بغاز الأعصاب.

وقالت يارميش “كنا نعلم أن هناك خطرا، وكان أليكسي يعرف ذلك أيضا. وقد قتلوه بالأمس مثلما خططوا لذلك قبل ثلاثة أعوام”.