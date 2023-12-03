الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا صلة لنا بسفينتين تعرضتا لهجوم بالبحر الأحمر

منذ 24 دقيقة
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري

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قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن السفينتين اللتين قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمتهما في البحر الأحمر اليوم الأحد لا تربطهما أي صلة بإسرائيل.

وذكرت جماعة الحوثي أن قواتها البحرية استهدفت السفينتين الإسرائيليتين يونيتي إكسبلورر ونمبر ناين بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ بحري.

وقال هاغاري للصحفيين في تل أبيب “السفينتان التجاريتان اللتان تعرضتا لإطلاق صواريخ اليوم لا علاقة لهما بدولة إسرائيل”.

وأضاف مؤكدا “سأكرر ما قلت حتى يكون الأمر واضحا: لا علاقة لهما بدولة إسرائيل”.

وقال “تعرضت إحدى السفينتين لأضرار جسيمة، وهي في محنة ويبدو أنها معرضة لخطر الغرق، بينما تعرضت السفينة الثانية لأضرار طفيفة”.

وأضاف أن ناقش هذه الوقائع مع القيادة المركزية الأمريكية والأسطول السادس الأمريكي قبل إدلائه بهذه الإفادة الصحفية.

وحمل هاجاري أيضا إيران، التي تدعم الحوثيين، مسؤولية هذه الهجمات.

    المصدر :
  • رويترز

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