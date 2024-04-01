المتحدث باسم الكرملين: ليس لدي معلومات بأن إيران حذرت روسيا من هجوم موسكو

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أنه ليس لديه معلومات عن تحذير إيراني لموسكو من “عملية إرهابية” في روسيا قبل مذبحة قاعة الحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو الشهر الماضي.

وذكرت رويترز اليوم الاثنين أن إيران أبلغت روسيا بشأن احتمالية وقوع هجوم كبير.

وبحسب رويترز أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران أبلغت روسيا باحتمال وقوع “عملية إرهابية” كبيرة على أراضيها قبل مذبحة قاعة الحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو الشهر الماضي.

وأطلق مسلحون النار من أسلحة آلية على رواد حفل موسيقي في 22 مارس/ آذار الماضي، داخل قاعة مدينة كروكوس، ما أسفر عن مقتل 144 شخصا على الأقل في أدمى هجوم على الأراضي الروسية منذ 20 عاما، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وقال أحد المصادر “قبل أيام من الهجوم في روسيا، شاركت طهران معلومات مع موسكو حول هجوم إرهابي كبير محتمل داخل روسيا، تم الحصول عليها أثناء استجواب المعتقلين على خلفية التفجيرات المميتة في إيران”.