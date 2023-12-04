المتحدث باسم "اليونيسف": الصمت تواطؤ

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” جيمس إلدر: “إنه يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال فالصمت تواطؤ”، بحسب “روسيا اليوم”.

وكتب عبر حسابه على منصة “x” : “على الرغم مما تم التأكيد عليه، فإن الهجمات في جنوب غزة لا تقل وحشية عما تعرض له الشمال. بطريقة ما، يزداد الأمر سوءا بالنسبة للأطفال والأمهات”.

أضاف: “صوتك مهم. يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال فالصمت تواطؤ”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الاسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.