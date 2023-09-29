المتشددون يخططون لاستبدال مكارثي بنائبه مع اقتراب الإغلاق

تخطط مجموعة من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين في مجلس النواب لمحاولة عزل كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تضع المجلس في مزيد من الفوضى وسط إغلاق محتمل للحكومة، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الجهد الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الخاصة.

كما يتجمع بعض أعضاء الفصيل اليميني المتطرف في الحزب حول ترشيح عضو في فريق قيادة مكارثي، النائب توم إيمر (مينيسوتا)، ليكون المتحدث التالي إذا تمكنوا من الإطاحة بمكارثي بنجاح، وفقاً لهؤلاء الأشخاص.

ويعتقد الأعضاء أن إيمير أكثر انسجاماً مع مخاوفهم وسيحقق نتائج متحفظة بشكل أفضل.

إن الجهود المبذولة لاستبدال مكارثي بأحد كبار نوابه هي أحدث مثال على الحدة والفوضى التي قلبت مؤتمر الحزب الجمهوري هذا العام ووضعت الكونغرس على طريق إغلاق الحكومة.

فيما حذر الكثيرون داخل مؤتمر الحزب الجمهوري، بما في ذلك حلفاء مكارثي، منذ فترة طويلة من أن قيادة مكارثي سيتم اختبارها خلال المعركة لتمويل الحكومة بسبب الوعود التي قدمها للمشرعين اليمينيين المتطرفين في يناير للفوز بمطرقة رئيس مجلس النواب.

ولم يشر إيمر، وفقاً لشخصين تحدثا معه، إلى ما إذا كان يرغب في متابعة منصب المتحدث أو دعم إجراء للإطاحة بمكارثي.

قال إيمر لصحيفة واشنطن بوست في بيان: “أنا أؤيد تماماً رئيس مجلس النواب مكارثي. إنه يعرف ذلك وأنا أعلم ذلك. ليس لدي أي اهتمام بمكائد القصر. نهاية المناقشة”.

من غير الواضح ما إذا كان أعضاء اليمين المتطرف سيمضيون قدماً في الخطة أم أن المؤامرة هي مجرد تحذير لمكارثي بشأن خطورة استياءهم، لكن بعض الأعضاء أكدوا أن إقالة مكارثي أمر “حتمي” و”وشيك” وأنهم يحسبون الوقت المناسب لمحاولة القيام بذلك.

قال أحد المشرعين إنهم يريدون أن يترك مكارثي منصب المتحدث “ببعض النعمة”، مما يعني أن الاقتراح سيحدث إذا أغلقت الحكومة واستنفد مكارثي جميع الخيارات لإبقائها مفتوحة بأصوات الجمهوريين فقط.

النائب مات جايتز (جمهوري من فلوريدا)، وهو من مؤيدي مكارثي الثابتين، هدد مرتين في مجلس النواب، آخرهما هذا الأسبوع، بطرح “اقتراح للإخلاء”، وهو ما يبدأ العملية التي قد تؤدي إلى الإطاحة بمكارثي، لكن المطلعين على الخطط يقولون إن غايتس قد يتحرك في وقت مبكر من يوم الأحد، مما يؤدي إلى عملية مدتها 48 ساعة لإجراء تصويت.

وقد تزايد السخط تجاه مكارثي بين المتشددين حتى مع سعيه المستمر إلى استرضائهم، وحتى مع اتجاه الحكومة نحو الإغلاق، ويقول المتشددون إن مكارثي أهدر أشهرا من وقته الثمين خلال الصيف برفضه التفاوض على فواتير الإنفاق التي تلبي مطالبهم، على الرغم من أن العديد من هؤلاء الأعضاء منعوا التحرك بشأن العديد من مشاريع القوانين التي تمول الحكومة لمدة عام كامل.

كما قال أحد أعضاء تجمع الحرية بمجلس النواب: “لقد قام ببعض الأشياء الجيدة، لكنني سئمت من إرسال الأصوات عبر الرسائل”.

قال العديد من المشرعين إنهم أجروا محادثات مع إيمر حول خطتهم لتعيينه كبديل لمكارثي.

وقال أحد المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب الذي أشاد بإيمر: “أخبرت إيمر أنه تم طرح اسمه كبديل إذا تعثر كيفن”. وقال المشرع إنه تحدث مع إيمر مرتين بشأن استبدال مكارثي، بما في ذلك يوم الثلاثاء.

كما قال شخص مقرب من إيمر، إن الأخير كان حليفاً رئيسياً لمكارثي، مشيراً إلى عمله “على مدار الساعة” للعثور على أصوات لانتخاب مكارثي رئيساً، وكذلك عقد اجتماعات وإجراء مكالمات هاتفية على مدار الأسابيع القليلة الماضية مع الأعضاء لفتح قاعة مجلس النواب وإيجاد اتفاق بشأن التمويل الحكومي.

كما عمل بشكل وثيق مع مكارثي للفوز بمقاعد الحزب الجمهوري كرئيس للجنة الوطنية للكونغرس الجمهوري خلال الدورتين الانتخابيتين الماضيتين.

وقال مارك بيدنار، المتحدث باسم مكارثي، في بيان: “حتى مع الأغلبية الضئيلة، تمكن الجمهوريون في مجلس النواب من تحقيق انتصارات كبيرة للشعب الأمريكي، وكان فرز أصوات ويب إيمر جزءًا لا يتجزأ من تلك الجهود”.

خلال سلسلة التصويت الأخيرة في مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الخميس، دخل مكارثي الأرض وقطع القضبان الخلفية للغرفة وعلى طول الجانب، حتى التقى بإيمر في الخلف. تحدث الرجلان ودياً، ثم عادوا إلى العمل.

في وقت سابق من الشهر، مع انتشار الشائعات حول الجهود المحتملة للإطاحة به من منصب رئيس مجلس النواب، غضب مكارثي في مؤتمر حزبي مغلق. وتحدى منافسيه قائلاً: “أنتم يا رفاق تعتقدون أنني خائف من اقتراح الإخلاء. اذهب للأمام وافعل ذلك. انا لست خائفاً”.

اقترح العديد من حلفاء مكارثي سراً أنهم سيتمسكون بدعم مكارثي ولن يدعموا مرشحاً آخر إلا إذا تنحى مكارثي وأشار إلى خليفة.

يتمتع مكارثي بسجل حافل في جمع التبرعات، حيث جمع مئات الملايين من الدولارات لسباقات الجمهوريين في مجلس النواب، وأكثر بكثير من الزعماء الجمهوريين الآخرين في مجلس النواب مجتمعين، حسبما أشار شخص مطلع على استراتيجيات الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري، وهي نقطة بيانات من شبه المؤكد أن المشرعين سيأخذونها في الاعتبار إذا كان يتم وضع المتحدث على المحك.

لكن إبقاء مكارثي في المنصب قد يواجه احتمالات طويلة: سيحتاج الديمقراطيون إلى التصويت لصالح مكارثي للتغلب على أكثر من عشرة أعضاء من اليمين المتطرف الذين من المحتمل أن يصوتوا لإقالته. ومن المؤكد أن التدخل لإنقاذ مكارثي سيتطلب منه التنازل عن قدر كبير للديمقراطيين.

في نهاية المطاف، سيقرر الديمقراطيون مصير مكارثي لأن اقتراح الإخلاء يحتاج إلى دعم أغلبية في مجلس النواب – 218 مشرعاً – لكي ينجح.

لم يحدد الديمقراطيون بعد ما إذا كانوا سيحمون رئاسة مكارثي أم يغسلون أيديهم منه، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على تفكير القيادة.

قال الزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز (نيويورك): “ليس لدي أي اهتمام بما يحدث فيما يتعلق بالحرب الأهلية التي يخوضها الحزب الجمهوري، لا يوجد أي اهتمام. هذا ليس من شأننا. عملنا هو التركيز على رفاهية الشعب الأمريكي”.

وأعرب مشرعون جمهوريون آخرون عن صدمتهم عندما سمعوا أن المتشددين يتجهون نحو اختيار بديل لمكارثي. يقول الأشخاص الذين غالباً ما يكونون في الغرفة مع مكارثي وإيمر إن علاقتهما قوية وسيكون الأمر صادماً إذا انقلب إيمر على مكارثي، الذي يقدر الولاء.

وقد لاحظ الجمهوريون منذ فترة طويلة وجود توترات بين مكارثي وخليفته المفترض في التسلسل الهرمي للقيادة، زعيم الأغلبية ستيف سكاليز (لوس أنجلوس).

على الرغم من أن سكاليز أكثر تحفظاً بشكل ملحوظ من مكارثي، وهو ما يريده تجمع الحرية في مجلس النواب، إلا أنهم يعتبرونه جزءاً من “المؤسسة” وشخصاً ظل في قيادة الحزب الجمهوري لفترة طويلة جداً.

ومع ذلك، فإن بعض المتشددين وأعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب – التي لم تثق مطلقًا بمكارثي بشكل كامل لأنها تعتبره محافظاً بشكل غير كافٍ وخالياً من المبادئ السياسية – يواصلون المناقشة خلف أبواب مغلقة حول إثارة اقتراح الإطاحة بمكارثي والعمل على تنصيب زعيمهم المفضل.

فاز إيمر بسباق ثلاثي للحصول على منصب السوط في نوفمبر بعد أن سيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب. لقد فاز على الرغم من النتيجة الأسوأ من المتوقع في الانتخابات النصفية. كما فاز الجمهوريون بالأغلبية بخمسة مقاعد، وكان إيمر يقود اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الكونغرس، ويشرف على الجهود الواسعة لانتخاب الجمهوريين في مجلس النواب.

ساعد تجمع الحرية والأعضاء المجاورين لـ HFC في دفع إيمر إلى القمة أثناء سباق السوط. وإيمر مقرب من النائبين آندي بيجز (جمهوري من أريزونا) وجايتس، اللذين جلبا الفصيل اليميني المتطرف إلى حظيرته.

يقول العديد من الأعضاء إن بيغز يؤيد إيمر إذا احتاج الجمهوريون إلى اختيار رئيس جديد، لكن ليس من المضمون أن يفوز إيمر بدعم 218 جمهورياً.

بصفته سوط الأغلبية في مجلس النواب، يتولى إيمر مسؤولية فرز الأصوات. وهو يعقد باستمرار اجتماعات جماعية صغيرة مع الأعضاء لقياس احتياجاتهم ومصالحهم لمحاولة الحصول على 218 صوتاً جمهورياً لتمرير التشريعات بأغلبية ضئيلة.

وفي الأسابيع الأخيرة، قام إيمر، أكثر من مكارثي، بجمع أعضاء من مختلف الطيف الأيديولوجي لمناقشة الخلافات حول تدابير الإنفاق.

ومع ذلك، هناك إحباط في بعض أركان الحزب بسبب الفترة القصيرة التي قضاها إيمر في القيادة، حيث وصفه البعض بأنه غير فعال. لقد خسر الجمهوريون ثلاثة أصوات إجرائية، تُعرف بالقواعد، خلال عدة أشهر، وكان بعضها بمثابة صدمة لقيادتهم.

لكن فريق السوط لم يقم تقليدياً بضرب الأصوات على القواعد لأنه من المتوقع أن يظل الحزب متماسكاً بشأن الاقتراح الإجرائي البسيط. قبل هذا العام، فشلت ثمانية تصويتات فقط على القواعد في العقدين الماضيين.

بعد فشل التصويت على القاعدة الأخيرة، كان هناك تذمر بين المشرعين من الحزب الجمهوري بأنهم لم يكونوا ليحصلوا على مثل هذه الأغلبية الضيقة لو أن إيمر، بصفته رئيس لجنة NRCC، قام بعمل أفضل لضمان أغلبية أكبر كان من الممكن أن تلغي أصوات اليمين المتطرف الرافضة.

كانت فكرة إقالة مكارثي من دور المتحدث من خلال اقتراح بالإخلاء بمثابة تهديد أساسي منذ انتخاب مكارثي للمنصب في يناير بعد 15 جولة من التصويت.

وإذا فرض الفصيل اليميني المتطرف بالفعل التصويت ضد مكارثي، فسيكون ذلك حدثاً تاريخياً وفوضوياً على حد سواء.

تم استخدام اقتراح الإخلاء رسمياً مرة واحدة فقط، في عام 1910، عندما أنشأه رئيس البرلمان، جو كانون، وطلب من حلفائه فرض التصويت حتى يتمكن من إثبات سلطته. وفاز بنحو 40 صوتا.

لم يسبق لأحد أن فشل في مثل هذا التصويت، وكان الموظفون ذوو الخبرة البرلمانية يدرسون ما يمكن أن يحدث إذا كان مكارثي هو الأول.

اقترح بعض المساعدين والمساعدين السابقين أن أحكام استمرارية الحكومة التي تم وضعها بعد الهجمات الإرهابية عام 2001 قد أنشأت قائمة خاصة بأولئك الذين سيصبحون المتحدثين بالإنابة في حالة وجود منصب شاغر، لكن هذا الشخص سيكون له صلاحيات محدودة.

وبصرف النظر عن الواجبات الإدارية الأساسية، فإن الدور الرئيسي لرئيس البرلمان المؤقت سيكون الإشراف على انتخاب رئيس جديد.

وسوف تتوقف جميع الأعمال التشريعية، وهو ما يمثل عائقاً خطيراً أمام إعادة فتح الحكومة إذا تم طرد مكارثي أثناء الإغلاق وسيواجه الجمهوريون معركة طويلة لاختيار رئيس جديد.

وفي منتصف التسعينيات، هدد فصيل متمرد آخر من الحزب الجمهوري باستخدامه ضد نيوت جينجريتش (الجمهوري عن ولاية جورجيا)، لكن رئيس البرلمان أحبط محاولة الانقلاب مقدمًا. في عام 2015، مع اقتراب تصويت شاغر محتمل، أعلن جون إيه بوينر (جمهوري عن ولاية أوهايو) أنه سيستقيل بدلاً من إخضاع المشرعين لتصويت مثير للجدل والاضطرار إلى الاعتماد على أصوات الديمقراطيين للبقاء في السلطة.

عندما تولى الديمقراطيون السيطرة في عام 2019، قاموا بتغيير قواعد اقتراح الإخلاء لجعل الأمر أكثر صعوبة لطرد رئيس البرلمان، مما جعل النائبة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) تتولى المسؤولية بقوة خلال السنوات الأربع الماضية كرئيسة.

ولكن بمجرد أن لم يتمكن مكارثي من الحصول على ما يكفي من الأصوات من جانبه في يناير، فقد تنازل عن شبكة الأمان هذه مقابل الحصول على بضعة أصوات من الجناح الأيمن. أعاد الجمهوريون قاعدة الإخلاء إلى مطالبة مشرع واحد فقط بإجبار التصويت على القرار وأغلبية بسيطة للإطاحة بمكارثي.