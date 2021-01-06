المتظهرون يخططون لاحتلال الكونغرس ليلاً

كشفت معلومات صحفية أن المتظاهرين يخطّطون لاحتلال مبنى الكونغرس خلال الليل بعدما أخلت الشرطة الكونغرس.

وتعرض عدد من الطواقم الصحفية للاعتداء في محيط الكونغرس بالتزامن مع تجمع لأنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

يذكر أنه اقتحم مناصرو ترمب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. كما نجح بعضهم في دخول المبنى.

وذكرت رويترز أن شرطة الكونغرس أبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها. ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترمب أنصاره إلى “عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة”.

ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.

كما أفادت تقارير إعلامية بإجلاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس من الكونغرس بعد دخول المتظاهرين إليه. وكان بنس يترأس “بشكل رمزي” جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات.