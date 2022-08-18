المتهم بالهجوم على سلمان رشدي يمثل أمام المحكمة

هادي مطر المشتبه به في الهجوم على سلمان رشدي

قال مدع عام في نيويورك إن المتهم بطعن الروائي سلمان رشدي في الأسبوع الماضي في غرب المدينة سيمثل أمام المحكمة بعد ظهر الخميس.

وهادي مطر (24 عاما) متهم بإلحاق جروح خطيرة برشدي (75 عاما) يوم الجمعة عندما كان مؤلف رواية “آيات شيطانية” يهم بإلقاء محاضرة على منصة في مركز تعليمي بالقرب من بحيرة إيري.

ومن المقرر مثوله أمام المحكمة الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حسبما قال جيسون شميت المدعي العام لمقاطعة تشاوتاكوا في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وأضاف مكتب شميت، في إشارة فيما يبدو إلى النتائج التي توصلت إليها هيئة محلفين تنظر في التهم الرسمية الموجهة لمطر، “لا أستطيع تأكيد طبيعة مثوله أمام المحكمة… هذا البيان فقط للكشف عن عقد جلسة سرية”.

ومثل المشتبه به أمام محكمة المقاطعة يوم السبت ودفع ببراءته من تهمة الشروع في قتل من الدرجة الثانية وتهمة أخرى بالاعتداء من الدرجة الثانية بعد شكوى جنائية قدمها المدعون.

وجرى احتجازه دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

وجاء الهجوم بعد 33 عاما من إصدار المرشد الأعلى الإيراني آنذاك آية الله روح الله الخميني فتوى دعا فيها المسلمين إلى اغتيال رشدي في العام اللاحق لنشر “آيات شيطانية”.

ومنذ ذلك الحين، عاش الكاتب الهندي المولد تحت تهديد مكافأة ضخمة لمن يجهز عليه بسبب الكتاب الذي يقول بعض المسلمين إنه يحتوي على فقرات تجديفية عن الإسلام.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك بوست أمس الأربعاء، قال مطر إنه يحترم الخميني لكنه لم يقل ما إذا كان هجومه جاء بإلهام من الفتوى. وأضاف أنه “قرأ بضع صفحات” من رواية آيات شيطانية كما شاهد مقاطع فيديو للمؤلف على موقع يوتيوب.

وقال مطر عن رشدي “لا أحبه أبدا… إنه شخص هاجم الإسلام، لقد هاجم معتقداتهم”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إنه لا ينبغي اتهام طهران بالضلوع في الهجوم. وأشارت شرطة نيويورك إلى اعتقاد بأن مطر تصرف من تلقاء نفسه وأن دوافعه لم تعرف بعد.

وقال ناثانيال بارون، محامي مطر الذي عينته المحكمة، إنه لم يكن يعلم أن نيويورك بوست اتصلت بموكله لإجراء مقابلة وإنه لم يصرح بأي محادثة لموكله مع مصادر خارجية.

وولد مطر وهو شيعي أمريكي من أصول لبنانية في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ممثلي الادعاء قولهم إنه استقل حافلة إلى معهد تشاوتاكوا حيث اشترى تذكرة لحضور محاضرة رشدي.

وقال وكيل أعمال رشدي إنه أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، من بينها قطع في أعصاب إحدى ذراعيه وأضرار بالكبد وقد يفقد إحدى عينيه.