المتهم بتصنيع القنبلة في تفجير لوكربي محتجز في أمريكا

أعلن القضاء الاسكوتلندي، الأحد، أن ليبياً يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي في ديسمبر (كانون الثاني) 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، بات محتجزاً في الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة الاسكوتلندية إن أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة، وأعربت عن عزمها مواصلة التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء، في إشارة إلى الليبي عبد الباسط المقرحي المتهم الوحيد الذي أدين على خلفية التفجير.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت قبل عامين إلى أبو عجيلة مسعود تهمة التورط في التفجير الذي وقع في ديسمبر (كانون الأول) 1988.

وكان الانفجار الذي وقع على متن طائرة كانت في طريقها من لندن إلى نيويورك فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية قد أودى بحياة 270 شخصا، فيما يعتبر أكبر هجوم إرهابي يقع على الأراضي البريطانية.

وتحدثت تقارير سابقة عن اختطاف أبو عجيلة مسعود من قبل جماعة مسلحة ليبيا ما أذكى التكهنات بأنه سيتم تسليمه لواشنطن استعدادا لمحاكمته.

وشهد عام 2001 إدانة المقرحي بتهمة تفجير الطائرة في محاكمة جرت في هولندا. وأفرج عن المقرحي عام 2009 بعد إصابته بمرض السرطان قبل أن يموت في ليبيا عام 2012.