المجر: اقتراح حظر النفط الروسي بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد

تواصل المجر رفضها أي قرار أوروبي من شأنه أن يوقف واردات النفط الروسية الى القارة، اذ لا تؤيد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي، مشدّدة على أنّ موقفها لم يتغيّر.

في هذا الإطار، لفت رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان” في حديث للإذاعة الرسمية الى أنّ بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.

واعتبر أوربان أن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء “قنبلة ذرية” على الاقتصاد المجري، مضيفًا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحًا جديدا يناسب مصالحها.

و قال “نحن نعرف بالضبط ما نحتاجه، أولا وقبل كل شيء نحتاج إلى خمس سنوات حتى تكتمل هذه العملية برمتها … الفترة ما بين عام وعام ونصف ليست كافية لأي شيء”، موضحًا أنّ المجر ستحتاج أيضا إلى استثمارات ضخمة في المصافي ونظام الشحن للسماح باستيراد النفط من دول غير روسيا.

كذلك، تساءل أوربان عما إذا كان من الحكمة تنفيذ استثمارات بهذا الحجم لتحقيق نتيجة في غضون أربع إلى خمس سنوات، بينما تدور الحرب في أوكرانيا حاليا.

وأضاف “لا أريد مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بل أريد أن أتعاون … لكن هذا ممكن فقط إذا أخذوا مصالحنا في الحسبان”.

وكانت المجر جددت، في وقت سابق هذا الأسبوع، معارضتها لأي حظر من جانب الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز الروسية، وذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة المجرية “زولتان كوفاكس”.

وذكر كوفاكس في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة لرويترز “الموقف المجري بشأن أي حظر للنفط والغاز لم يتغير .. لا نؤيده”.

ويسعى التكتل الأكبر في العالم إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.

ويعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تستهدف حزمة العقوبات الجديدة النفط الروسي والبنوك الروسية وبنوك روسيا البيضاء، بالإضافة إلى المزيد من الأفراد والشركات.