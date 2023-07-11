المجر: بيان قمة الناتو لا يتضمن تاريخا لانضمام أوكرانيا

قال بيتر سيارتو وزير خارجية المجر ،الثلاثاء، إن البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي في فيلينوس لا يتضمن جدولا زمنيا محددا لعملية انضمام أوكرانيا إلى الحلف العسكري.

وأضاف الوزير في مقطع فيديو بث على صفحته على فيسبوك “في هذا الجزء من البيان الختامي للقمة، لم يرد ذكر موعد لانضمام أوكرانيا أو جدول زمني بتواريخ محددة”.

انقسام في الناتو حول كييف

ويتوقّع أن يقدم التحالف العسكري الغربي دعمه الكامل لكييف للانتصار في الحرب لكن دوله الأعضاء منقسمة حول مسألة إلى أي مدى يجب المضي في السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى صفوفه.

ففي حين دفعت الدول المجاورة أوكرانيا من أجل تحديد جدول زمني واضح، فإن الدول ذات الوزن الثقيل في التحالف مثل الولايات المتحدة وألمانيا متردّدة في ذلك.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يوجد اتفاق لمنح كييف عضوية في التحالف فيما تحتدم الحرب مع روسيا لأن من شأن ذلك أن يجر الناتو مباشرة إلى الصراع.

وقال بايدن لشبكة “CNN”، “لا أعتقد أن هناك إجماعا في حلف شمال الأطلسي بشأن انضمام أوكرانيا إلى أسرة الأطلسي من عدمه حاليا”.