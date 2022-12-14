المجر تبدأ محادثات مع قطر بشأن شراء الغاز الطبيعي

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في مقطع فيديو عبر فيسبوك، الأربعاء، إن المجر وقطر اتفقتا على أن شركتي الطاقة المملوكتين لكل منهما ستبدآن محادثات حول شراء المجر الغاز الطبيعي المسال من قطر.

وقال زيجارتو بعد محادثات في الدوحة “من مصلحة المجر اجتذاب مصادر جديدة لإمداداتها من الغاز”.

وتعتمد المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين، وأسهم ارتفاع تكاليف الطاقة في اتساع العجز في الميزانية هذا العام.

وقال زيجارتو إن بموجب الاتفاق، ستبدأ مجموعة الطاقة المجرية إم.في.إم محادثات مع قطر للطاقة حول إمكانية إمداد المجر بالغاز الطبيعي المسال خلال ثلاثة أعوام.

وتابع قائلا “هناك حاجة لاتفاق بين الشركتين، ويحتاج هذا الاتفاق لأن يكون منطقيا من زاوية الأعمال، وبالتالي دخلنا في اتفاق سياسي اليوم ويمكن للمحادثات أن تبدأ”.

وقطر من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم بالفعل وعقدت عدة دول أوروبية تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة ونقصا في إمدادات الوقود، محادثات مع قطر لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية.

وأضاف زيجارتو أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى توسيع القدرة الاستيعابية في موانئ استقبال الغاز الطبيعي المسال الواقعة في الجنوب لتكون المجر قادرة على شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر.

وتابع قائلا “إن وسعت كرواتيا الطاقة الاستيعابية في مرافئ الغاز الطبيعي المسال، مثلما وعدت… فسيكون من الواقعي أن يؤدي الغاز القادم من قطر دورا في إمدادات الطاقة في المجر خلال ثلاثة أعوام”.

وتتلقى المجر في الوقت الحالي 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر بلغاريا وصربيا بموجب اتفاق طويل الأمد مع روسيا مدته 15 عاما تم توقيعه العام الماضي.