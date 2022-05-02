المجر تجدد معارضتها لأي حظر أوروبي على واردات النفط والغاز الروسية

جددت المجر اليوم الاثنين، معارضتها لأي حظر من جانب الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز الروسية، وذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس.

وذكر كوفاكس في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة لرويترز “الموقف المجري بشأن أي حظر للنفط والغاز لم يتغير .. لا نؤيده”.

وكان دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أعلنا أمس الأحد، أن التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.

ويعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تستهدف حزمة العقوبات الجديدة النفط الروسي والبنوك الروسية وبنوك روسيا البيضاء بالإضافة إلى المزيد من الأفراد والشركات.