المجر: لا اتفاق مع تركيا بشأن محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في إفادة صحفية اليوم الخميس، أنه ليس هناك اتفاق بين المجر وتركيا فيما يتعلق بالتصديق على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي لأن الأمر سيكون متروكا للبرلمان المجري ليقرر موعد التصويت على ذلك.

وأضاف أنه ليس هناك استعداد كبير بين نواب الحزب الحاكم في المجر للموافقة على طلب السويد.

وتعثر طلب السويد بسبب رفض تركيا والمجر دعمه.

وقال أوربان في سبتمبر أيلول إن بودابست ليست في عجلة من أمرها للموافقة على انضمام السويد للحلف، مما يشير إلى مزيد من التأخير في العملية العالقة في البرلمان منذ العام الماضي.

وأضاف “ليس هناك اتفاق مجري تركي” بخصوص محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي، موضحا أن الموافقة “لن يقررها سوى البرلمان المجري… عندما يقرر أعضاؤه أن الوقت حان لذلك. ليس لديهم رغبة كبيرة لاتخاذ هذا القرار”.

وأشارت بودابست إلى ما وصفته بادعاءات غير مبررة من ساسة سويديين بأنها تقوض الحقوق الديمقراطية كسبب لتأخير إقرارها طلب السويد.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان المجري، الذي يقضي حاليا عطلة شتوية، عمله في منتصف فبراير شباط تقريبا.