المجر: لن نقف عائقًا أمام انضمام السويد إلى "الناتو" إذا وافقت تركيا

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو اليوم الثلاثاء، أنّه تواصل مع نظيره التركي بشأن انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، مؤكدًا أن بلاده لن تقف عائقًا أمام عملية الانضمام إذا غيّرت تركيا موقفها منها.

وقال وزير الخارجية المجري في مؤتمر صحافي في بودابست بُث على صفحته على فيسبوك: “إن كان ثمة تحول (في موقف تركيا)، فبالطبع سنفي بعهدنا أن المجر لن تعرقل انضمام أي دولة أخرى (إلى حلف الأطلسي)”.

وعبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن رفض بلاده انضمام السويد إلى الحلف، ودعا ستوكهولم للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقعته العام الماضي في مدريد يستهدف معالجة مخاوف أنقرة الأمنية.

وانزعجت أنقرة من تنظيم سلسلة احتجاجات مناهضة للإسلام ولدعم حقوق الأكراد في السويد.

ولم يضع البرلمان المجري مسألة إقرار انضمام السويد للحلف على جدول أعماله هذا الأسبوع قبل العطلة الصيفية.

ويعقد البرلمان آخر جلساته قبل العطلة يوم الجمعة المقبل. وعملية الإقرار معلقة في البرلمان منذ يوليو تموز الماضي.

وتتطلع السويد، التي تخلت عن سياستها القديمة بعدم الانحياز العسكري عقب غزو روسيا أوكرانيا، إلى الانضمام للحلف خلال قمته التي تنعقد يومي 11 و12 يوليو/ تموز، لكن تركيا والمجر تعرقلان الموافقة على انضمامها حتى الآن، على الرغم من أنها تحظى بدعم قوي من دول أعضاء أخرى من بينها الولايات المتحدة.