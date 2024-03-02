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المجر توقع على قرار انضمام السويد إلى حلف الأطلسي

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 2 - مارس - 2024 11:42 صباحًا
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وقع رئيس برلمان المجر على قرار انضمام السويد إلى حلف الأطلسي، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت سجلات التصويت للبرلمان المجري بموقعه الإلكتروني على الإنترنت اليوم السبت أن رئيس البرلمان ساندور ليجاك وقع على التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأحال التشريع إلى مكتب الرئيس لإصداره.

ووافق المشرعون على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي في 26 فبراير شباط مما أزال العقبة الأخيرة أمام الخطوة التاريخية التي اتخذتها الدولة الشمالية بعدما استمر حيادها خلال الحربين العالميتين والحرب الباردة.

وأنهى تصويت المجر شهورا من التأخير لاستكمال التحول في السياسة الأمنية للسويد وجاء في أعقاب زيارة لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، وقع خلالها البلدان على صفقة أسلحة.

وواجهت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ضغوطا من الشركاء في الحلف للموافقة على عضوية السويد. وأمام الرئيس المجري الآن ما يصل إلى خمسة أيام لإصدار التشريع.

وتخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز من أجل قدر أكبر من الأمان داخل منظمة حلف شمال الأطلسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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