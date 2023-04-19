المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر

حدد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الحسابات الفلكية الدقيقة غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر السعيد.

ووفقاً لبيان المجلس الذي صدر منذ حوالي شهر، فقد تم تحديد مطلع بداية شهر رمضان وبداية شهر شوال، تبعاً الحسابات الفلكية، حيث أشار المجلس الأوروبي في بيانه إلى أن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1444هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 04:13 حسب التوقيت العالمي الموحد (غرينتش GMT) من يوم الخميس (20) إبريل/نيسان 2023م الموافق 29 رمضان 1444هـ أي ما يوافق الساعة 07:13 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

وعليه، يمكن رؤيته يوم الخميس (20) إبريل / نيسان (بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والجزء الشمالي والأوسط من أمريكا الجنوبية) في حالة صفاء الغلاف الجوي وباستخدام التليسكوب، وفي غرب كل من إفريقيا وأوروبا بالتليسكوب وأجهزة الرصد.

وبهذا سيكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما بإذن الله تعالى .

ويكون أول شهر شوال (عيد الفطر المبارك) لعام 1444هـ، بإذن الله تعالى يوم الجمعة الموافق( 21 ) إبريل/ نيسان 2023 م.