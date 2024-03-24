المجلس الدستوري في تشاد يسمح للرئيس ديبي ورئيس الوزراء بخوض انتخابات الرئاسة

وافق المجلس الدستوري في تشاد اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، أسماء عشرة مرشحين للانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها هذا العام، بينهم الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي ورئيس الوزراء المعين مؤخرا.

ومن المقرر أن تعقد الدولة الواقعة في وسط أفريقيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مايو أيار في إطار الانتقال إلى الديمقراطية من حكم المجلس العسكري.

ووعد ديبي في البداية بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا لإجراء انتخابات عقب توليه السلطة في عام 2021 عقب مقتل والده الذي حكم لفترة طويلة في اشتباكات مع متمردين.

لكن حكومته اعتمدت في وقت لاحق قرارات أجلت الانتخابات حتى عام 2024 وسمحت له بالترشح للرئاسة، مما أثار احتجاجات قمعتها قوات الأمن.

وفي ديسمبر كانون الأول، صوت الناخبون في تشاد لصالح دستور جديد قال منتقدوه إنه قد يساعد في تعزيز قبضة ديبي على السلطة لأنه يسمح له بالترشح للرئاسة.

وأكد ديبي اعتزامه الترشح في وقت سابق من هذا الشهر.

وتضم قائمة المرشحين التي صدرت اليوم الأحد زعيم المعارضة سوسيس ماسرا الذي تم تعيينه رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية في يناير كانون الثاني.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تشاد التي سيواجه فيها رئيس ورئيس وزراء بعضهما البعض في انتخابات رئاسية.

وفر ماسرا، وهو معارض قوي للمجلس العسكري في تشاد، من البلاد بعد مقتل عشرات عندما قمعت قوات الأمن المظاهرات في العاصمة نجامينا في أكتوبر تشرين الأول 2022.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من التصويت في السادس من مايو أيار على أن تجرى الجولة الثانية يوم 22 يونيو حزيران. ومن المقرر أن تظهر النتائج الأولية في السابع من يوليو تموز.

والحكومة العسكرية في تشاد واحدة من المجالس العسكرية العديدة التي تحكم حاليا في غرب ووسط أفريقيا، إذ شهدت المنطقة ثمانية انقلابات منذ عام 2020، مما أثار مخاوف من تراجع الديمقراطية.