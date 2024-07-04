المجلس الدستوري: لا اعتراضات قانونية على نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

أكد مصدر في المجلس الدستوري الموريتاني، عدم تقديم أي طعن في نتائج الانتخابات أمامه، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها موقع “الأخبار”.

وانتهت، أمس الأربعاء، المهلة القانونية لاستقبال الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية، التي جرت السبت، وأسفرت عن فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بولاية رئاسية جديدة، دون تقديم أي طعون.

ويمهل القانون المترشحين للرئاسة حق الطعن لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة بعد إعلان النتائج المؤقتة من طرف لجنة الانتخابات.

والاثنين، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فوز الرئيس ولد الشيخ الغزواني، بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، وذلك بحصوله على 56.12 بالمئة من الأصوات، فيما حل ثانيا الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، بحصوله على 22.10 بالمئة.

وحل ثالثا حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (إسلامي معارض) بنسبة 12.76 بالمئة، فيما تقاسم 4 مرشحين آخرين الأصوات المتبقية بنسب متفاوتة.

والأحد، أعلن المرشح والحقوقي المعارض بيرام الداه اعبيد، رفضه نتائج الانتخابات، وتحدث عن “تزوير” و”انقلاب انتخابي”، ولوح بدعوة أنصاره للنزول إلى الشوارع رفضا لنتائج الانتخابات.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت البلاد احتجاجات واسعة لأنصار المرشح الداه اعبيد، أسفرت عن وفاة 3 متظاهرين جرى توقيفهم على خلفية “احتجاجات وأعمال شغب” بمدينة كيهيدي (جنوب).

والثلاثاء، انقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد، تزامنا مع احتجاجات بمدن بينها العاصمة نواكشوط، أعقبت إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 55 بالمئة من الناخبين، وهي ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد.

وشهدت موريتانيا انقلابات عديدة بين عامي 1978 و2008، وسجلت في 2019 أول انتقال للحكم بين رئيسين منتخبين منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960.​​​​​​​

واقرأ أيضا: