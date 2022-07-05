المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطته لحل أزمة الانسداد السياسي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الستار عن خطة حل لأزمة الانسداد السياسي التي تعاني منها البلاد تتوافق مع المطالب الشعبية.

وقال المجلس في بيان له، اليويم الثلاثاء، إنه صدر استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير.

وأوضح أنه “أجرى عدداً من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص وخلصت إلى التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تصاعدت حدتها بعد رفض عبدالحميد الدبيبة الاستجابة لقرار البرلمان الليبي بأعفائه ورفضه تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديد منذ مطلع مارس /أذار الماضي.

ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تجري عبرها انتخابات.

إلا أن تلك اللجنة المشتركة لم تفلح في تلك المهمة بعد ثلاث جولات من الحوار بين أعضائها.

وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن عن خطته، موضحا أنه “تم تكليف عبدالله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيل الخطة الجديدة وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم”.

خطة “تُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً”.

ومن أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل بحسب ما جاء في بيان الرئاسي الليبي “الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه”.