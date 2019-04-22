المجلس العسكري السوداني يعد بعبور آمن للمرحلة الحرجة

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جدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الانتقالية والعبور الآمن بالبلاد لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، مشدداً على أهمية تماسك القوات المسلحة ووحدتها واستكمال دورها الوطني والأخلاقي والوفاء بالتزامها كضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

وجاء ذلك في اللقاء التنويري الذي انعقد الأحد في وزارة الدفاع للضباط برتبة العقيد وما فوق، بحضور رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة ونوابهم ومساعديهم.

وأبان البرهان أن المجلس يتعاطى مع مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر، داعياً الأحزاب السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانسياق وراء دعوات التجريم والإقصاء والعزل.

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كما أكد أن القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين.

كذلك شجب “الظواهر السالبة التي تنتهك هيبة الدولة وتسيء للمحتجين، كإغلاق الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخولة” قائلاً إن الأمور لن تسير على هذا المنوال وإن الأمن هو مسؤولية الدولة ولن تفرط فيه.

 

المصدر: دبي – العربية.نت

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