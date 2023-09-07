المجلس العسكري في الغابون يعيد تعين رئيس الوزراء السابق

أعلن المجلس العسكري في الغابون في بيان بثه التلفزيون الوطني الخميس أنه عيَّن رئيس الوزراء السابق ريمون ندونج سيما رئيسا مؤقتا للوزراء.

هذا وأبلغ ممثل للأمم المتحدة القائد العسكري للغابون أن مؤسسات المنظمة الدولية على استعداد لدعم البلاد في المرحلة الانتقالية للعودة إلى النظام الدستوري بعد انقلاب أنهى حكم عائلة بونجو الاستبدادي الذي استمر 56 عاما.

واستولى ضباط بالجيش على السلطة في 30 أغسطس\آب وألغوا نتيجة الانتخابات بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونجو، وهي نتيجة قالوا إنها تفتقر إلى المصداقية.

وتولى بونجو السلطة في عام 2009 خلفا لوالده عمر بونجو الذي حكم البلاد لمدة 42 عاما، واستقبل المواطنون أنباء الانقلاب بابتهاج في العاصمة ليبرفيل.