الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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المجلس العسكري في النيجر: الحكومة المخلوعة أعطت فرنسا تفويضا لشن ضربات

منذ 4 دقائق
انقلاب عسكري في النيجر

انقلاب عسكري في النيجر

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قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الأسبوع الماضي إن الحكومة التي تمت الإطاحة بها أعطت فرنسا تفويضا لتنفيذ ضربات على القصر الرئاسي لمحاولة تحرير الرئيس محمد بازوم.

أدلى بهذه التصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبد الرحمن اليوم الاثنين عبر التلفزيون الرسمي.

وقال عبد الرحمن إن وزير الخارجية حسومي مسعودو، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وقع التفويض.

ولم يتسن الوصول إلى مسعودو للتعليق. ونددت فرنسا، التي كانت تحتل النيجر في الماضي، بالانقلاب وحثت على إعادة بازوم إلى المنصب دون الإعلان عن أي نوايا للتدخل العسكري.

وسبق أن حذر المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد احتجاز بازوم في القصر الرئاسي من أي محاولة خارجية لتحرير بازوم وشدد على أنها ستؤدي إلى إراقة الدماء والفوضى.

    المصدر :
  • رويترز

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