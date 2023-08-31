الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المجلس العسكري في النيجر يأمر الشرطة بطرد السفير الفرنسي

منذ 47 دقيقة
متظاهرون في النيجر أمام سفارة فرنسا

متظاهرون في النيجر أمام سفارة فرنسا

A A A
طباعة المقال

قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي في بيان إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

وفي اول تعليق لها، قالت الحكومة الفرنسية أن من يقفون وراء انقلاب النيجر ليس لديهم سلطة مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة.

وأمر المجلس العسكري يوم الجمعة السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها “تتعارض مع مصالح النيجر”.

في سياق متصل أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن التكتل سيفرض عقوبات جديدة على انقلابيي النيجر.

كما أضاف أن وزارء خارجية التكتل مستعدون لبحث أي طلب تقدمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، ويدعمون حلولا إفريقية للمشاكل الإفريقية، وفق قوله.

وأوضح أن الوزراء سيجتمعون مع رئيس إكواس ووزير خارجية حكومة الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو
لوكاشينكو: مطالب سحب فاغنر من البلاد ‭'‬لا أساس لها وغبية‭'‬
صواريخ إيرانية
إيران قلقة وتتهم إسرائيل بالتآمر لتخريب برنامجها الصاروخي
طائرة "ميغ-31 روسية"
"ميغ-31 روسية" تعترض مقاتلة نرويجية فوق بحر بارنتس

الأكثر قراءة

استكشاف الفضاء- تعبيرية
عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
سيف الإسلام القذافي
ليبيا ستنهض وستزأر.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان