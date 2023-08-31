المجلس العسكري في النيجر يأمر الشرطة بطرد السفير الفرنسي

قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي في بيان إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

وفي اول تعليق لها، قالت الحكومة الفرنسية أن من يقفون وراء انقلاب النيجر ليس لديهم سلطة مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة.

وأمر المجلس العسكري يوم الجمعة السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها “تتعارض مع مصالح النيجر”.

في سياق متصل أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن التكتل سيفرض عقوبات جديدة على انقلابيي النيجر.

كما أضاف أن وزارء خارجية التكتل مستعدون لبحث أي طلب تقدمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، ويدعمون حلولا إفريقية للمشاكل الإفريقية، وفق قوله.

وأوضح أن الوزراء سيجتمعون مع رئيس إكواس ووزير خارجية حكومة الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم.