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المجلس العسكري في غينيا يقترح تقليص الفترة الانتقالية إلى 24 شهرا

منذ ساعة واحدة
المجلس العسكري في غينيا

المجلس العسكري في غينيا

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قال المتحدث باسم حكومة غينيا عثمان جوال ديالو (الجمعة 21-10-2022) إن المجلس العسكري في البلاد اقترح جدولا زمنيا انتقاليا أقصر لإجراء الانتخابات بعد 24 شهرا بدلا من الجدول الزمني السابق البالغ 36 شهرا الذي رفضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وتعرض المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب سبتمبر أيلول الماضي لضغوط للعودة إلى الحكم المدني في فترة أقل من المدة التي اقترحها الرئيس الانتقالي العقيد مامادي دومبويا وهي 39 شهرا ثم قلصها إلى 36 شهرا.

وذهب هذا الأسبوع فريق من إيكواس إلى غينيا لمناقشة انتقال أكثر “منطقية” إلى الانتخابات.

وقال ديالو للصحفيين اليوم الجمعة إن بداية فترة 24 شهرا سيتم تحديدها خلال مؤتمر في ديسمبر كانون الأول.

وأضاف ديالو أن المجلس العسكري اقترح أن تكون بداية الفترة الانتقالية التي مدتها 24 شهرا في يناير كانون الثاني 2023.

وقالت إيكواس في بيان مشترك مع الحكومة الغينية إنها شاركت في وضع جدول زمني مدته 24 شهرا مع السلطات الغينية وإن المجموعة ستقدم دعما فنيا وماليا لتنفيذ المرحلة الانتقالية. ولم يذكر البيان تاريخ بدء محتمل.

وفرضت المجموعة عقوبات اقتصادية على البلاد بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة.

    المصدر :
  • رويترز

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