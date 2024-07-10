الأربعاء 4 محرم 1446 ﻫ - 10 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المجلس العسكري في مالي يوقع مع روسيا اتفاق تعاون في الطاقة النووية

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

ذكرت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية (روساتوم)، اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الحاكم في مالي وقع معها ثلاث اتفاقيات تعاون وناقشا مشروعات من بينها محطة للطاقة النووية من تصميم روسيا.

وتسعى شركة روساتوم منذ سنوات لتعزيز مكانتها في أفريقيا عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول في جميع أنحاء القارة.

وتضمن ذلك تعزيز العلاقات مع المجالس العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي ابتعدت عن حلفائها الغربيين التقليديين بعد تولي السلطة في انقلابات منذ 2020.

ولم تقدم الشركة الروسية تفاصيل عن محطة الطاقة النووية المقترحة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إعلام اسرائيلي: نتنياهو يجري مشاورات حول إمكانية إقالة يوآف غالانت من منصبه
مع تصاعد عنف المستوطنين.. كيف تبدو الأوضاع في الضفة والقدس المحتلّتين؟
مصر تخفض هدف الاكتفاء الذاتي من القمح لعام 2025 إلى 51%

الأكثر قراءة

كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
ارتفاع درجات الحرارة
مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!