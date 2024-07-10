المجلس العسكري في مالي يوقع مع روسيا اتفاق تعاون في الطاقة النووية

ذكرت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية (روساتوم)، اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الحاكم في مالي وقع معها ثلاث اتفاقيات تعاون وناقشا مشروعات من بينها محطة للطاقة النووية من تصميم روسيا.

وتسعى شركة روساتوم منذ سنوات لتعزيز مكانتها في أفريقيا عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول في جميع أنحاء القارة.

وتضمن ذلك تعزيز العلاقات مع المجالس العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي ابتعدت عن حلفائها الغربيين التقليديين بعد تولي السلطة في انقلابات منذ 2020.

ولم تقدم الشركة الروسية تفاصيل عن محطة الطاقة النووية المقترحة.