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المجلس العسكري في ميانمار: الانتخابات قد لا تجرى في كامل البلاد

منذ ساعتين
المجلس العسكري في ميانمار

المجلس العسكري في ميانمار

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كشف كبير جنرالات ميانمار، التي يحكمها الجيش، إن الدولة تعتزم إجراء انتخابات إذا ساد السلام والاستقرار البلاد لكنها قد لا تستطيع إجراءها في جميع أنحاء البلاد وذلك في الوقت الذي يخوض فيه المجلس العسكري قتالا لاحتواء تمرد على جبهات متعددة.

وقال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ لوكالة تاس الروسية للأنباء، وفقا لنص مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار، إن الجيش الذي يتولى السلطة منذ انقلاب قبل ثلاث سنوات لا يزال ينوي إعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.

ويواجه الجنرالات التحدي الأكبر منذ توليهم السلطة لأول مرة في المستعمرة البريطانية السابقة عام 1962، مع تحول الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي يقودها الشبان إلى حركة مقاومة مسلحة بعد حملة قمع دامية ضد موجة من الاحتجاجات.

ونقلت الوكالة عن مين أونغ هلاينغ قوله “إذا كانت الدولة في سلام واستقرار، فلدينا خطة لإجراء الانتخابات في الأجزاء المناسبة بقدر ما نستطيع حتى لو لم تجر الانتخابات في أنحاء البلاد وفق ما ينص عليه القانون”.

ومدد المجلس العسكري قانون الطوارئ مرارا كل ستة أشهر بدعوى الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في البلاد وسحق المعارضين الذين يصفهم بالإرهابيين.

وقال معارضون ودول غربية إن الانتخابات في ميانمار ستكون صورية إذ تم حل أكثر من 40 حزبا منذ الانقلاب.

    المصدر :
  • رويترز

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