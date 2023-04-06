الجمعة 15 رمضان 1444 ﻫ - 7 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ينهي اجتماعه الأمني.. ونتنياهو يتوعد

منذ 28 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)

A A A
طباعة المقال

اختتم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اجتماعه الأمني “الكابينت”، في وقت متأخر من (الخميس 6-4-2023)، واتخذ عددا من القرارات في الوقت الذي توعد فيه بنيامين نتنياهو بجعل “الأعداء يدفعون ثمنا باهظا”.

وجاء في بيان نشره المجلس: “اتخذت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني (مجلس الوزراء السياسي-الأمني) سلسلة من القرارات”

وتابعت في بيانها: “وجاءت جميع القرارات بناء على توصيات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن رداً على إطلاق النار على مواطنين إسرائيليين في الشمال والجنوب”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “رد فعل إسرائيل، الليلة وبعد ذلك، سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا”، حسب قوله.

    المزيد من أخبار العالم

    فرنسا
    فرنسا تطرح أول مناقصة أوروبية لشراء لقاحات لأنفلونزا الطيور
    آثار العاصفة القوية في كندا
    في كندا.. عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص
    آثار القصف الإسرائيلي على غزة
    الجيش الإسرائيلي: بدأنا مهاجمة قطاع غزة

    الأكثر قراءة

    إطلاق صواريخ- أرشيفية
    إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
    عقوبات أميركية على روسيا
    مفاجأة عن اللبنانيين المعاقبين تيدي وريمون رحمة!
    طوني نمر
    خبير جيولوجيّ للّبنانيّين: علينا التعايش مع فكرة الزلازل