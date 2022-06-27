المحادثات النووية.. إيران: الكرة الآن في ملعب واشنطن

لا تزال المفاوضات بين الغرب وإيران بشأن برنامجها النووي معلّقة وسط سوداوية كانت تسود الملف وتوقعات بأن لا يذهب الطرفان الى الطاولة في المدى القريب، قبل أن يزور مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” العاصمة الايرانية ، في خطوة من شأنها أن تحيي آمال استئناف المحادثات. ووقفت عوامل عدة وراء تعليق هذه المحادثات منها تشبث ايران بطلبها ازالة الحرس الجمهوري من قائمة الارهاب.

في هذا الاطار، أكّدت إيران أن إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية يعتمد على واشنطن، وسط توقعات باستئناف المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق بعد زيارة دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي لطهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون: “الكرة الآن في ملعب واشنطن”.

في سياق متصل، ذكر مستشار إعلامي للفريق النووي الإيراني أن قطر ستستضيف محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وقال محمد ماراندي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية “إيران اختارت قطر لأنها دولة صديقة”.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” أكّد أنّ زيارته لطهران كانت مهمة لكسر الجمود في المحادثات النووية.

من جهته، أشار وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان” بعد الاجتماع مع بوريل الى أنّ طهران مستعدة لاستئناف محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي إنها تنتظر رداً من إيران بشأن إحياء اتفاق عام 2015 الذي تقيد إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وحثت فرنسا، وهي طرف في الاتفاق، طهران على الاستفادة من زيارة بوريل لإحياء الاتفاق بينما لا يزال ذلك ممكنًا.