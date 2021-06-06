المحافظون يحققون فوزاً محلياً في ساكسونيا قبيل الانتخابات العامة الألمانية

يبدو أن الفوز سيكون حليف المحافظين في ألمانيا في الانتخابات التشريعية في برلمان ساكسونيا، وذلك وفق أحدث استطلاعات للرأي في آخر استحقاق محلي قبل الانتخابات العامة الألمانية.

ويتنافس المحافظون الألمان مع اليمين المتطرف الأحد في انتخابات في شرق البلاد تشكل اختبارا أخيرا قبل الاقتراع التشريعي الذي سيجرى في سبتمبر المقبل ويمثل نهاية عهد المستشارة أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عاما.

ودُعي نحو 1.8 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لتجديد برلمان ساكسونيا، وأنهالت الولاية التي كانت جزءا من جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية السابقة.

ولم يسبق أن أثارت انتخابات في هذه الولاية الصغيرة التي يقودها منذ توحيد ألمانيا بلا انقطاع الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة، اهتماما كما يحدث اليوم.

ويرى مراقبون أن فوز حزب البديل من أجل ألمانيا الذي سيكون سابقة في البلاد، سيشكل كارثة لأرمين لاشيت، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي لا يحظى بشعبية والمرشح لخلافة ميركل بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 سبتمبر المقبل.

وقال هايو فونكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة إن هذا من شأنه أن يحيي الجدل حول شرعيته كمرشح لليمين و”يضعف مكانة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بأكمله”.